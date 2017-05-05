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    Национальные олимпийские комитеты Азербайджана и Украины подписали меморандум о взаимопонимании - ДОПОЛНЕНО

    Подписи под документом поставили вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде и президент НОК Украины Сергей Бубка© Report.az

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Национальные олимпийские комитеты Азербайджана и Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщает Report, подпись с азербайджанской стороны под документом поставил вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, с украинской – президент НОК Украины Сергей Бубка. 

    В документе изложена стратегия по развитию спорта в направлениях, интересных для обеих сторон, на 2017-2021 гг.

    "Наши комитеты тесно сотрудничают, пытаемся вместе решать свои проблемы. НОК Украины всегда шел нам навстречу, когда украинские спортсмены желали выступать за Азербайджан", - заявил Ч. Гусейнзаде на церемонии подписания. 

    Он напомнил о завоевании уроженкой Украины, выступающей за Азербайджан, Марией Стадник титула чемпиона Европы в седьмой раз.

    "У нас тесное сотрудничество в международных федерациях, в международном олимпийском комитете, наши федерации легкой атлетики тесно взаимодействуют друг с другом", - отмечает вице-президент.

    В свою очередь президент НОК Украины, вице-президент Международной ассоциации легкой атлетики Сергей Бубка подчеркнул, что отношения между олимпийскими комитетами близкие, дружественные.

    "Отношения между нашими государствами теплые и дружеские, как и между нашими президентами", - сказал он.

    По его словам, украинская сторона готова делиться опытом с азербайджанскими спортсменами и спортом и видит такое же отношение с азербайджанской стороны.

    С. Бубка высоко оценил организацию первых Евроигр в Азербайджане. "Это уникальное событие, фантастический успех", - подчеркнул президент НОК Украины.

    "Тот факт, что мы подписываем документ в канун Исламских игр, говорит о важных шагах после Евроигр и о развитии олимпийского движения в стране. Думаю, наше сотрудничество будет только укрепляться", - добавил С. Бубка.

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