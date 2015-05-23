Национальная сборная Азербайджана по волейболу сегодня встретится со сборной Словакии

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Национальная женская сборная по волейболу сегодня проведет первую встречу 3-го отборочного тура Чемпионата Европы. Как сообщает Report, соперником нашей команды является сборная Словакии.

Встреча пройдет в Бакинском волейбольном центре и начнется в 18:00. Судейский состав - турецкий судья Ильхам Сенйурт и украинский арбитр Алим Батюк.

В азербайджанской сборной есть потери. Наталья Мамедова не будет участвовать из-за болей в руке. Вместо нее на матч выйдет Валерия Коротенко, вернувшаяся из декрета.

Отметим, что ответная игра состоится 30 мая в словацком городе Левице. Команда, получившая преимущество по результатам двух игр, выйдет в финальный тур Чемпионата Европы, который пройдет 26 сентября - 4 октября в Голландии и Бельгии.