На практиках в Баку "Макларен" попытается решить проблему дефицита скорости

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо признал, что команда до сих пор страдает от слабой скорости болида на прямых.

Как передает Report, по словам испанца, эту проблему попробуют частично исправить уже во время свободных практик на Гран-при Азербайджана.

"В прошлом году в Баку, как и в Бахрейне, этапы сложились для нас непросто. Очевидно, что у нас есть некоторые ограничения в плане мощности. Похоже, что в этом году мы всё ещё недостаточно быстры на прямых. Надеюсь, что уже в Баку мы сможем прибавить в этом вопросе. У нас теперь другая философия. В пятницу мы протестируем кое-что, чтобы минимизировать дефицит скорости. Надеюсь, у нас получится это сделать.

Если вы посмотрите на то, как проходили этапы в Баку в прошлые годы, то отставание от поула было очень большое. Думаю, что в этом году мы должны сделать работу лучше. В нынешнем сезоне мы ещё не попадали в третий сегмент квалификации. Сделать это в Азербайджане будет непросто, но я надеюсь, что мы станем чуть ближе к этому", - сказал Алонсо.