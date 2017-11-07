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    На греческом Крите состоялась церемония награждения азербайджанских шахматистов

    Сборная Азербайджана в третий раз в своей истории стала чемпионом Европы

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ На греческом острове Крит после чемпионата Европы по шахматам состоялась церемония награждения.

    Как передает Report, победители соревнования - сборная Азербайджана стала обладателем кубка чемпионов.

    Кроме этого, члены сборной были удостоены личных наград. Набравшись 8 очков в 9 играх Рауф Мамедов стал обладателем золотой медали на четвертой доске.

    На первой доске Шахрияр Мамедъяров, а на второй Теймур Раджабов получили серебряные медали. Так как Т. Раджабов после завершения чемпионата сразу отправился на другой турнир, то его медаль вручили тренеру и капитану сборной Эльтаджу Сяфярли.

    Отметим, что сборная Азербайджана вместе со сборной Россией набрали по 14 баллов. Однако благодаря дополнительным показателям сборная Азербайджана оказалась лучше и была объявлена чемпионом континента.

    Сборная Азербайджана в третий раз в своей истории стала чемпионом Европы.

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