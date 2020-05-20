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Легендарный тренер установил новый мировой рекорд

Легендарный тренер установил новый мировой рекорд

Николай Карполь

Главный тренер женской волейбольной команды "Уралочка" Николай Карполь установил мировой рекорд. 

Как передает Report, легендарный специалист работает в екатеринбургской команде 51 год. 

82-летний Карполь отметил, что еще не подал заявку на внесение своего имени в Книгу рекордов Гиннеса. Еще в 2017 году Карполь изъявил желание установить мировой рекорд. Для попадания в Книгу рекордов Гиннеса он должен был предоставить необходимые документы и доказательства, подтверждающие историческое достижение. 

Несмотря на преклонный возраст, Николай Карполь намерен возглавить "Уралочку" и в следующем сезоне. Николай Карполь является самым титулованным в мире главным тренером по волейболу. Он дважды завоевывал олимпийское золото со сборной СССР (в 1980 и в 1988 гг.), в 1990 был признан чемпионом мира, трижды (в 1979, 1989 и 1991 гг.) становился чемпионом Европы и четырежды (в 1993, 1997, 1999 и 2001 гг.) завоевывал титул чемпиона Европы со сборной России. 

"Уралочка" под руководством Карполя 11 раз становилась чемпионом СССР, трижды завоевывала кубок СССР, 14 раз становилась чемпионом России, 8 раз - обладателем Кубка Чемпионов Европы и 1 раз - Кубка Кубков.

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