Легендарный тренер установил новый мировой рекорд

Николай Карполь https://report.az/storage/news/51f84610704aaa9c540255bf2c7652a2/105f905b-0162-43b0-a334-d85eb39c99af_292.jpg

Главный тренер женской волейбольной команды "Уралочка" Николай Карполь установил мировой рекорд.

Как передает Report, легендарный специалист работает в екатеринбургской команде 51 год.

82-летний Карполь отметил, что еще не подал заявку на внесение своего имени в Книгу рекордов Гиннеса. Еще в 2017 году Карполь изъявил желание установить мировой рекорд. Для попадания в Книгу рекордов Гиннеса он должен был предоставить необходимые документы и доказательства, подтверждающие историческое достижение.

Несмотря на преклонный возраст, Николай Карполь намерен возглавить "Уралочку" и в следующем сезоне. Николай Карполь является самым титулованным в мире главным тренером по волейболу. Он дважды завоевывал олимпийское золото со сборной СССР (в 1980 и в 1988 гг.), в 1990 был признан чемпионом мира, трижды (в 1979, 1989 и 1991 гг.) становился чемпионом Европы и четырежды (в 1993, 1997, 1999 и 2001 гг.) завоевывал титул чемпиона Европы со сборной России.

"Уралочка" под руководством Карполя 11 раз становилась чемпионом СССР, трижды завоевывала кубок СССР, 14 раз становилась чемпионом России, 8 раз - обладателем Кубка Чемпионов Европы и 1 раз - Кубка Кубков.