​Льюис Хэмилтон стал двукратным чемпионом Формулы-1

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Абу-Даби вчера, 23 ноября, состоялась финальная гонка сезона, в которой Льюис сумел завоевать чемпионский титул Формулы-1.

Как передает Report, единственный конкурент британца, немец Нико Росберг гонку провалил, что позволило Льюису выиграть второй в своей карьере титул фактически без борьбы.

Напомним, что Хэмилтон перед стартом имел 17 очков преимущества. Немцу нужно было выигрывать гонку и надеяться на как максимум третье место британца.

Однако, Льюис вышел в лидеры с самого старта, установив отрыв в 2,5 секунды. А на 25-м круге гонка была практически завершена. Нико по радио сказал о потере мощности - сломалась система ERS. Росберг потерял в скорости очень существенно, на чем борьба за чемпионство для него и прекратилась.

После Гран-при Абу-Даби на счету Льюиса Хэмилтона 384 очка, что на 67 зачетных баллов больше, чем у Нико Росберга. Третьим по итогам сезона стал Дэниэл Риккардо: у пилота Red Bull 238 очков.