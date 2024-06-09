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Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу проведут очередные матчи

Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу проведут очередные матчи Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 будут участвовать в очередных матчах Кубка Европы.
Командные
9 июня 2024 г. 12:03
Кубок Европы: Сборные Азербайджана по баскетболу проведут очередные матчи

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 выйдут на очередные матчи в рамках Кубка Европы в косовской Приштине.

Как передает Report, во второй день турнира первый матч проведут баскетболистки.

Встреча со сборной Люксембурга начнется в 14:25 по бакинскому времени. Подопечные Рашы Делича в первом матче встретились с Мальтой и одержали победу со счетом 17:14.

Мужская сборная сыграет с коллективом из Албании, стартовый свисток прозвучит в 14:50.

Отметим, что мужская сборная Азербайджана одержала три победы подряд, обыграв сборные Армении (21:9), Косово (14:10) и Кипра (21:16).

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Версия на азербайджанском языке Avropa Kuboku: Azərbaycan milliləri növbəti matçlarına çıxacaq

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