III Игры СНГ: Азербайджанские стрелки завоевали бронзовую медаль
Командные
- 28 сентября, 2025
- 16:53
Азербайджанские спортсмены завоевали бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает северо-западное бюро Report, Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева заняли третье место в соревнованиях по стендовой стрельбе в Загатале.
Россияне Илья Кушагин и Елизавета Евграфова взяли золото, казахстанцы Максим Пошивалов и Лидия Башарова - серебро.
После соревнований состоялась церемония награждения.
