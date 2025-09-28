Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    III Игры СНГ: Азербайджанские стрелки завоевали бронзовую медаль

    Командные
    • 28 сентября, 2025
    • 16:53
    Азербайджанские спортсмены завоевали бронзовую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева заняли третье место в соревнованиях по стендовой стрельбе в Загатале.

    Россияне Илья Кушагин и Елизавета Евграфова взяли золото, казахстанцы Максим Пошивалов и Лидия Башарова - серебро.

    После соревнований состоялась церемония награждения.

