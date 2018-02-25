Хоккеисты сборной России победили Германию в финале Олимпийских игр

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сборная России по хоккею в финальном матче олимпийского хоккейного турнира победила команду Германии (4:3 ОТ).

Как передает Report, российская команда дважды вела по ходу матча благодаря точным броскам Вячеслава Войнова и Никиты Гусева, однако сборной Германии неизменно удавалось отыгрываться.

В составе подопечных Марко Штурма отличились Феликс Шюц и Доминик Кагун. Шайбы Гусева и Кагуна разделили между собой 10 секунд. За три минуты до конца третьего периода Йонас Мюллер вывел сборную Германии вперёд, но Никита Гусев сумел оформить дубль за 56 секунд до конца периода и перевести игру в дополнительное время. Победу команде России принёс гол Кирилла Капризова, который сумел реализовать большинство в овертайме.

Олимпийские игры 2018. Финал

Россия – Германия - 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

1:0 – Войнов (Гусев, Капризов) – 19:59 (5x5), 1:1 – Шюц (Мацек, Хагер) – 29:32 (5x5), 2:1 – Гусев (Капризов, Дацюк) – 53:21 (5x5), 2:2 – Кагун (Мауэр, Эхлиз) – 53:31 (5x5), 2:3 – Мюллер (Эхлиз, Хёрдлер) – 56:44 (5x5), 3:3 – Гусев (Капризов, Зуб) – 59:04 (4x5), 4:3 – Капризов (Гусев, Войнов) – 69:40 (4x3)