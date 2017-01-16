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    Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу отправлен в отставку

    Контракт расторгнут

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Милтон Луис Зиллер Жуниор ушел из команды.

    Как сообщает Report, главный тренер обратился по этому поводу к руководству АФФА и связал причину своего ухода с семейным положением.

    Руководство структуры одобрило обращение и расторгло контракт.

    Руководство АФФА выразило Милтону Луису Зиллеру Жуниору признательность за проделанную работу и успехи, достигнутые сборной под его началом, и пожелало дальнейших успехов в деятельности. 

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