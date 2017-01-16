Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу отправлен в отставку

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Милтон Луис Зиллер Жуниор ушел из команды.

Как сообщает Report, главный тренер обратился по этому поводу к руководству АФФА и связал причину своего ухода с семейным положением.

Руководство структуры одобрило обращение и расторгло контракт.

Руководство АФФА выразило Милтону Луису Зиллеру Жуниору признательность за проделанную работу и успехи, достигнутые сборной под его началом, и пожелало дальнейших успехов в деятельности.