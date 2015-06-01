Гандболистка азербайджанской сборной стала чемпионом Турции

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Йенимахалле беледийеси" ("Yenimahalle Belediyesi"), в котором выступает гандболистка азербайджанской сборной Марина Танкатская, завоевал историческую победу. Как сообщает Report, команда из Анкары вслед за суперкубком Турции и кубком страны стала победителем суперлиги.

В 4-м матче серии плей-офф столичная команда на выезде обыграла "Муратпаша Беледийеспор" ("Muratpaşa Belediyespor") со счетом 35:33. "Йенимахалле беледийеси" впервые в истории стала чемпионом с преимуществом 3:1. Команде были вручены золотые медали и кубок.