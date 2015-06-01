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    Гандболистка азербайджанской сборной стала чемпионом Турции

    Марина Танкатская за сезон клуба завоевала 3 кубка

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Йенимахалле беледийеси" ("Yenimahalle Belediyesi"), в котором выступает гандболистка азербайджанской сборной Марина Танкатская, завоевал историческую победу. Как сообщает Report, команда из Анкары вслед за суперкубком Турции и кубком страны стала победителем суперлиги. 

    В 4-м матче серии плей-офф столичная команда на выезде обыграла "Муратпаша Беледийеспор" ("Muratpaşa Belediyespor") со счетом 35:33. "Йенимахалле беледийеси" впервые в истории стала чемпионом с преимуществом 3:1. Команде были вручены золотые медали и кубок. 

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