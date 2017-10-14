Футзальный клуб “Араз” не сумел пробиться в стадию элит-раунд кубка УЕФА

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Бухарест. 14 октября. REPORT.AZ/ Футзальный клуб Азербайджана “Араз” в рамках основной стадии кубка УЕФА уступил в своей третьей игре.

Как передает восточноевропейское бюро Report, в матче, состоявшимся в спортивном дворце города Дева, подопечные Алесио да Сильвы уступили хозяевам, команде "Дева" со счетом 3:6.

В итоге, чемпион Румынии, набрав 6 очков, стал лидером группы VIII и обеспечил себе выход в стадию элит-раунд кубка УЕФА.

Представители Нахчивани заняли 2-е место в группе.

Группа VIII

14 октября, IIIтур

"Араз" (Азербайджан) – "Дева" (Румыния) 3:6

Голы: Матей 6, 19, 39, Виела 8, Игнат 18, Панзару 24, Болинья 31, Тонита 38, Чорданов 39.