​Футболисты сборной Нигерии не могут вылететь в Рио из-за неоплаченных билетов

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Мужская сборная Нигерии по футболу из-за проблем с оплатой билетов не может вылететь из Атланты (США) в Рио-де-Жанейро, где должна принять участие в олимпийском турнире.

Как передает Report со ссылкой на ББC, первый матч сборной Нигерии на Олимпийских играх 2016 года запланирован на 7:00 по Баку пятницы.

Соперником нигерийцев в стартовой игре является команда Японии. Однако члены африканской сборной несколько дней не могут вылететь из Атланты, где находились на тренировочном сборе. Отмечается, что команда Нигерии не может вылететь в Рио-де- Жанейро по причине неоплаченных билетов.

"Деньги за чартерный рейс от министерства спорта Нигерии не поступили на счет авиакомпании, которая отказывается перевозить команду без оплаты", - рассказал источник, близкий к руководству Федерации футбола Нигерии.

Олимпийские игры пройдут 5-21 августа в Рио-де-Жанейро.