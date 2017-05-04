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    ФИБА разрешила играть в баскетбол в хиджабах

    Хиджаб должен быть белым, черным или цвета формы команды

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Международная федерация баскетбола внесла поправки в правила, позволяющие участвовать в матчах в хиджабах,  сообщает  Report со ссылкой на официальный сайт ФИБА.

    Хиджаб должен быть белым, черным или цвета формы команды. У всех спортсменок одной команды он должен быть одного цвета.

    Процесс пересмотра правил об экипировке начался в 2014 году после того, как сборная Катара отказалась от участия в Азиатских играх из-за запрета играть в хиджабах.

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