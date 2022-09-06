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ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией

ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией Международная федерация баскетбола (ФИБА) вынесла постановление касательно скандального матча группового этапа мужского чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии, который состоялся 4 сентября, в Тбилиси.
Командные
6 сентября 2022 г. 05:38
ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией

Международная федерация баскетбола (ФИБА) вынесла постановление касательно скандального матча группового этапа мужского чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии, который состоялся 4 сентября, в Тбилиси.

Как напоминает Report, Грузия одержала победу в овертайме со счетом 88:83, однако Турция подала протест - с игрового времени было снято 22 секунды из-за потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе.

В ФИБА отклонили протест турецкой команды, объяснив это тем, что, несмотря на ошибку со временем матча, сборная Турции не смогла представить доказательства, согласно которым ошибка повлияла бы на исход встречи.

Расследование действий игроков и членов команд, связанное с массовой потасовкой, в данный момент продолжается.

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