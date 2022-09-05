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Баскетболист сборной Турции подвергся нападению в Грузии

Баскетболист сборной Турции подвергся нападению в Грузии В матче третьего тура группы А чемпионата Европы по баскетболу между сборными Грузии и Турции произошел инцидент.
Командные
5 сентября 2022 г. 19:23
Баскетболист сборной Турции подвергся нападению в Грузии

В матче третьего тура группы А чемпионата Европы по баскетболу между сборными Грузии и Турции произошел инцидент.

Как сообщает Report, во время матча, который проходил в одноименном спортивном комплексе в Тбилиси, член гостевой команды Фуркан Коркмаз подвергся нападению со стороны игроков команды-соперника.

В четвертой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Другие баскетболисты также приняли участие в столкновениях. Кроме того, по словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.

Сам матч завершился сенсационной победой сборной Грузии со счетом 88:83.

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