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Фарид Гаибов побывал во вновь открывшемся Центре волейбола

Фарид Гаибов побывал во вновь открывшемся Центре волейбола Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с Центром волейбола.
Командные
9 июня 2022 г. 09:54
Фарид Гаибов побывал во вновь открывшемся Центре волейбола

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с Центром волейбола.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, в мероприятии приняли участие заместитель министра Марьяна Васильева, завсектором министерства Эльмир Мехтиев, президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов, вице-президент Федерации Фаиг Гараев и генеральный секретарь Фарид Халилов.

Министр ознакомился со спортивным объектом и подчеркнул пользу и значимость арены для развития волейбола в стране. Было отмечено, что здесь есть все условия для проведения матчей любого уровня.

Центр волейбола был открыт после длительного перерыва.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov yenidən açılan Voleybol Mərkəzində olub

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