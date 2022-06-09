Фарид Гаибов побывал во вновь открывшемся Центре волейбола

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с Центром волейбола.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился с Центром волейбола.

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, в мероприятии приняли участие заместитель министра Марьяна Васильева, завсектором министерства Эльмир Мехтиев, президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов, вице-президент Федерации Фаиг Гараев и генеральный секретарь Фарид Халилов.

Министр ознакомился со спортивным объектом и подчеркнул пользу и значимость арены для развития волейбола в стране. Было отмечено, что здесь есть все условия для проведения матчей любого уровня.

Центр волейбола был открыт после длительного перерыва.