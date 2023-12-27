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Фаиг Гараев: Наша цель – возвысить азербайджанский волейбол

Фаиг Гараев: Наша цель – возвысить азербайджанский волейбол Новый главный тренер сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев рассказал о поставленных целях в предстоящий период. 
Командные
27 декабря 2023 г. 11:19
Фаиг Гараев: Наша цель – возвысить азербайджанский волейбол

Новый главный тренер сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев рассказал о поставленных целях в предстоящий период.

Как сообщает Report, об этом Гараев рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам работы Федерации волейбола Азербайджана в 2023 году.

Гараев напомнил, что в 2024 году исполняется 40 лет с начала его тренерской деятельности.

64-летний специалист рассказал, что получив приглашение возглавить сборную, долго думал над решением.

"Тренерская работа очень сложная. С самого начала я поставил перед собой важную цель – мы должны возвысить этот вид спорта. Однако сделать это можно лишь приложив совместные усилия", - сказал он.

По словам Гараева, сборная может достичь больших успехов, если взять правильное направление.

Гараев подчеркнул роль президента Ильхама Алиева в достижении успехов в азербайджанском волейболе: "Когда в начале 2000 года он стал президентом Национального олимпийского комитета, он поддержал нас, помог улучшить условия для нас".

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Версия на азербайджанском языке Faiq Qarayev: "Prosesləri kənardan izləyə bilməzdim"

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