Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в Баку

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Подписан договор о проведении в Баку Баку европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщили Reportиз пресс-службы министерства молодежи и спорта, соответствующий меморандум был подписан в хорватском Загребе в рамках 46-й Генеральной ассамблеи европейских олимпийских комитетов президентом Европейского олимпийского комитета Янешом Кочиянчичем, министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым и вице-президентом Ннационального олимпийского комитета Чингизом Гусейнзадэ.

Министр молодежи и спорта выступил в рамках Генеральной ассамблеи. Министр выразил уверенность в том, что проведший на высочайшем уровне такие престижные спортивные состязания как Европейские игры, Игры исламской солидарности, Шахматную олимпиаду, Гран при Формула-1 Азербайджан и в 2019 году сможет на таком же уровне провести европейский юношеский олимпийский фестиваль.

А.Рагимов довел до сведения собравшихся, что Олимпийское движение в стране позволяет сплотить молодежь, играет исключительную роль в ведение ими здорового образа жизни, помогает им в их уверенной борьбе за будущие идеалы, мечты.

"Глава Азербайджанской Республики, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев постоянно заботиться о развитии спорта в стране, о том, чтобы спортивная инфраструктура в стране соответствовала мировым стандартам, о строительстве новых спортивных объектов, улучшении жилищных условий спортсменов.

Ярким подтверждением этому является постоянно поднятые наши флаги на пьедесталах почета в рамках спортивных мероприятий в различных странах мира. Одновременно это доказывает правильное и успешное ведение спортивной политики в стране"

В рамках Генеральной ассамблеи руководитель отдела международных связей министерства молодежи и спорта Намиг Новрузов провел презентацию европейского юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в 2019 году в Азербайджане. Во время презентации руководитель отдела проинформировал о количестве соревнований, их видах, местах их проведения, предположительном количестве участвующих атлетов и официальных лиц команд, местах размещения спортсменов и т.д.

Отметим, что во время заседания был выслушан отчет о подготовке ко вторым европейским играм, которые состоятся в столице Беларуси, городе Минске в 2019 году. Также были прослушаны выступления организационных комитетов, на которых их представители отчитались о зимних Олимпийских играх в Пьёнчанге в 2018 г., летним Олимпийских играх в 2020 г. в Токио, зимних Олимпийских играх в 2022 г. в Пекине, летних Олимпийских играх в 2024 г. в Париже, а также о летнем и зимнем европейских юношеских олимпийских фестивалях, которые прошли в 2017 г. в Турции и Венгрии.

Наряду с этим, во время заседания были обсуждены вопросы подготовки к Олимпийскими играм молодежи, которые состоятся в 2020 г. в Лозанне.