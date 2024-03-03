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ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана по гандболу проведет очередной матч

ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана по гандболу проведет очередной матч Женская сборная Азербайджана по гандболу сегодня проведет очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2024.
Командные
3 марта 2024 г. 09:51
ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана по гандболу проведет очередной матч

Женская сборная Азербайджана по гандболу сегодня проведет очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2024.

Как сообщает Report, азербайджанские гандболистки на выезде сыграют с соперницами из Литвы.

Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени. В первой игре 28 февраля наша сборная обыграла соперника со счетом 35:33.

Команда, находящаяся в 5-й группе, ранее проиграла Северной Македонии (17:40) и Испании (18:38).

Отметим, что в группе лидирует Испания, у нее в активе 6 очков, Северная Македония идет второй (4 очка), первую тройку замыкает азербайджанская сборная (2 очка). Литва, находящаяся на последнем месте, не имеет очков.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycanın həndbol millisi növbəti matçına çıxacaq

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