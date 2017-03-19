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    Экклстоун рад, что Гран-при России и Азербайджана закрепились в календаре "Формулы-1"

    Гран-при России впервые прошел в 2014 году, гран-при Азербайджана - с 2016 года

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун рад тому, календарь турнира расширился гонками в России и Азербайджане.

    Как передает Report, об этом его слова приводит портал F1i.com.

    "Когда я создавал гонку в Венгрии, это происходило за "железным занавесом", - сказал Экклстоун. - Контракты и сделки, которые я заключал, были с КГБ. Я хотел выйти за рамки Европы, ведь мир немного больше. Вот почему я думаю, что это здорово, что гонки проводятся в России, Баку и много где еще".

    "Пошли бы мы в эти страны, если бы они платили ту же цену, что и европейцы? Мой ответ - да, - добавил британец. - Я надеюсь, что они этого не услышат и не подумают, что я их обдирал! Всего 21 хозяин гонки в календаре, и все они кажутся вполне довольными сделкой".

    Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1974 по начало 2017 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год. Гран-при России впервые прошел в 2014 году, гран-при Азербайджана (в прошлом сезоне - Гран-при Европы) - с 2016 года.

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