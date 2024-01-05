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EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на третий матч

EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на третий матч Сборная Азербайджана волейболисток до 20 лет (U-20) сегодня выйдет на третий матч чемпионата Восточно-европейской зональной ассоциации волейбола (EEVZA), который проходит в литовском городе Шяуляй.
Командные
5 января 2024 г. 09:56
EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на третий матч

Сборная Азербайджана волейболисток до 20 лет (U-20) сегодня выйдет на третий матч чемпионата Восточно-европейской зональной ассоциации волейбола (EEVZA), который проходит в литовском городе Шяуляй.

Как сообщает Report, команда под руководством Шахина Чатма сегодня встретится с Украиной.

Игра стартует в 16:30 по бакинскому времени. Наши воллейболистки проиграли два предыдущих матча Эстонии и Латвии со счетом 0:3. 6 января команда встретится со сборной Литвы, 7 января - со сборной Польши.

Турнир, который продлится до 7 января, носит квалификационный характер к Евро-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит путевку в финальный этап континентального первенства.

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Версия на азербайджанском языке EEVZA: Azərbaycan millisi bu gün üçüncü oyuna çıxacaq

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