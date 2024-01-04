EEVZA: Сборная Азербайджана проиграла и во второй игре

Сборная Азербайджана по волейболу (U-20) провела свою вторую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA) в литовском городе Шауляй.

Сборная Азербайджана по волейболу (U-20) провела свою вторую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA) в литовском городе Шауляй.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Шахин Чатман, встретилась со сборной Латвии.

Матч завершился поражением азербайджанской команды со счетом 0:3 (11:25, 9:25, 20:25).

Сборная Азербайджана в первом матче проиграла Эстонии с таким же счетом.

В ближайшие дни азербайджанские волейболистки также сыграют со сборными Украины, Литвы и Польши.

Стоит отметить, что соревнования, которые будут проходить до 7 января, являются отборочными к ЕВРО-2024. Согласно регламенту турнира, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства.