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EEVZA: Сборная Азербайджана проиграла и во второй игре

EEVZA: Сборная Азербайджана проиграла и во второй игре Сборная Азербайджана по волейболу (U-20) провела свою вторую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA) в литовском городе Шауляй.
Командные
4 января 2024 г. 16:14
EEVZA: Сборная Азербайджана проиграла и во второй игре

Сборная Азербайджана по волейболу (U-20) провела свою вторую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA) в литовском городе Шауляй.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Шахин Чатман, встретилась со сборной Латвии.

Матч завершился поражением азербайджанской команды со счетом 0:3 (11:25, 9:25, 20:25).

Сборная Азербайджана в первом матче проиграла Эстонии с таким же счетом.

В ближайшие дни азербайджанские волейболистки также сыграют со сборными Украины, Литвы и Польши.

Стоит отметить, что соревнования, которые будут проходить до 7 января, являются отборочными к ЕВРО-2024. Согласно регламенту турнира, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства.

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Версия на азербайджанском языке EEVZA: Azərbaycan millisi ikinci oyunda da uduzub

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