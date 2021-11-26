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Джавид Гурбанов переизбран президентом Федерации волейбола

Джавид Гурбанов переизбран президентом Федерации волейбола 15:58
Командные
26 ноября 2021 г. 16:21
Джавид Гурбанов переизбран президентом Федерации волейбола

В Министерстве молодежи и спорта прошла отчетно-выборная конференция Федерации волейбола Азербайджана (ФВА).

Как передает Report, поприветствовавший участников конференции министр Фарид Гайыбов пожелал им успехов.

Затем был заслушан отчет ФВА. Президент федерации Джавид Гурбанов выступил с отчетным докладом.

Вслед за этим состоялись выборы в руководство Федерации. Дж.Гурбанов переизбран президентом Федерации, Фаиг Гараев избран I вице-президентом, Джалил Джафаров и Абульфаз Гусейнов – вице-президентами, Ниджат Гулиев и Кямал Гусейнли – членами правления ФВА.

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Версия на азербайджанском языке Cavid Qurbanov yenidən federasiya prezidenti seçilib

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