Чемпионат Европы в Азербайджане и Грузии покажут в 70 странах

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Озкан Мутлугил посетил с визитом Азербайджан. Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, турецкий функционер ознакомился с подготовительными работами к чемпионату Европы среди женщин, который пройдет 22 сентября – 1 октября.

О. Мутлугил осмотрел Национальную гимнастическую арену в Баку и Гейгельский олимпийский комплекс, встретился с президентом федерации Джавидом Гурбановым и ее представителями. Он рассказал о важности соревнования: "В первую очередь хочу выразить вам благодарность от имени CEV. Азербайджан примет большое соревнование. У вас очень сильная команда. К слову сказать, поздравляю вас с успехами. Осталось мало времени до чемпионата Европы. Соревнование покажут в 70 странах. Это большая реклама для Азербайджана. CEV планирует до чемпионата Европы провести в Азербайджане на игровых аренах товарищеские матчи. Эта тестовая игра очень важна и вам, и нам".

Дж. Гурбанов отметил, что к чемпионату стараются подготовиться на высоком уровне: "Азербайджан принимал и принимает большие соревнования на высоком уровне. Волейбол один из популярных в Азербайджане видов спорта. Мы сделаем все возможное, чтобы и команды, и гости остались нами довольны".