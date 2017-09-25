Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по волейболу вышла в 1/4 финала - ДОПОЛНЕНО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Четвертый сет сборная Азербайджана завершила со счетом 25:18 в свою пользу. Таким образом, в итоге одержав победу со счетом 3:1, наши волейболистки довели счет до 9 и завоевали путевку в 1/4 финала.

Германия будет бороться в плей-офф как обладатель третьего места с 4 очками.

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала путевку в 1/4 финала чемпионата Европы.

Как сообщает Report, за игрой национальной команды наблюдал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На последнем матче группового раунда возглавляемому главным тренером Фаиком Гараевым коллективу удалось отобрать у сборной Германии 2 сета.

После первых трех сетов встречи на Национальной гимнастической арене в Баку хозяева поля опережают соперников со счетом 2:1, а это означает, что даже в случае проигрыша со счетом 2:3, сборная Азербайджана завершит групповой раунд на первой ступени с 7 очками. Германия же займет второе место с 6 очками.

Первое место в группе означает прямую путевку в 1/4 финала. Ранее это право завоевали Россия, Италия и Сербия.