Чемпион Азербайджана отказался от легионеров

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Чемпион Высшей лиги Азербайджана по футзалу – клуб “Aраз” отказался от услуг легионеров.

По сообщению Report, причиной тому послужила смена стратегии нахчыванского клуба. Распрощавшись с бразильцами Эдуардо Боргесом, Эвертоном Кардосо, Тьяго Телез Болиньей и иранцем Резой Толуе, клуб будет уповать на местных спортсменов.

13-тикратный чемпион Азербайджана под руководством бразильского наставника Жозе Алесио да Сильвы, отныне будет отдавать предпочтение молодым азербайджанским футзалистам.

Отметим, что “Араз”, представляющий Азербайджан в Лиге чемпионов, в основном этапе встретится с клубом “Лученец” (Словакия), а также проведет в 8-й группе встречи с победителями групп Е и F. Матчи этого этапа пройдут в Словакии 2-7 октября.В группе E померятся силами "Veles” (Maкедония), "Valleta” (Maльта), "Futsamba Naas” (Ирландия) и "Kosmos Tallin” (Эстония),а в группе F - "Hovocobo” (Голландия), "Reading Futsal Klub” (Англия), "Vytis” (Литва) и "Murata” (Сан-Марино). Встречи предварительного этапа состоятся 28 августа- 2 сентября.