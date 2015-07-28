Бостон отказался от проведения Олимпиады-2024

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Олимпийский комитет США (USOC) решил не поддерживать официальную заявку Бостона на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, отношения USOC и города были испорчены после жесткого выступления мэра Бостона Марти Уолша, когда он заявил, что не подпишет соглашение о проведении Олимпиады, если ему не предоставят гарантий того, что расходы не лягут на плечи налогоплательщиков.

Ожидается, что USOC выдвинет кандидатуру Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024.

Отметим, что срок подачи заявок истекает 15 сентября. На сегодняшний день предварительные заявки на проведение Игр-2024 подали Гамбург (Германия), Рим (Италия), Париж (Франция), Будапешт (Венгрия).