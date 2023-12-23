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Баскетболист сборной Венесуэлы умер в возрасте 24 лет

Баскетболист сборной Венесуэлы умер в возрасте 24 лет Баскетболист сборной Венесуэлы Гарли Сохо скончался утром 22 декабря в своем доме в Каракасе. Игроку было 24 года.
Командные
23 декабря 2023 г. 15:14
Баскетболист сборной Венесуэлы умер в возрасте 24 лет

Баскетболист сборной Венесуэлы Гарли Сохо скончался утром 22 декабря в своем доме в Каракасе. Игроку было 24 года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, баскетболист умер от эпилептического приступа.

"Мы глубоко сожалеем о смерти Гарли Сохо, члена нашей национальной команды и выдающегося человека с многообещающим началом баскетбольной карьеры. Мы выражаем наши соболезнования его семье, друзьям, родственникам и всему спортивному сообществу в связи с этой невосполнимой потерей", – говорится в заявлении Федерации баскетбола Венесуэлы.

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Версия на азербайджанском языке 24 yaşlı basketbolçu evində ölü tapılıb

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