Баскетболист из США будет выступать за сборную Азербайджана
Командные
- 20 ноября, 2025
- 11:37
Американский баскетболист Уэсли Ван Бек будет выступать за сборную Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Федерации баскетбола Азербайджана.
Игрок, принадлежащий испанскому клубу "Тенерифе", будет выступать за сборную Азербайджана в отборочных матчах ЕВРО-2029.
Отметим, что сборная Азербайджана сначала 27 ноября встретится на выезде с Северной Македонией, а через 3 дня в Баку сыграет с Люксембургом.
