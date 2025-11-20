Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Баскетболист из США будет выступать за сборную Азербайджана

    Командные
    • 20 ноября, 2025
    • 11:37
    Баскетболист из США будет выступать за сборную Азербайджана

    Американский баскетболист Уэсли Ван Бек будет выступать за сборную Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Федерации баскетбола Азербайджана.

    Игрок, принадлежащий испанскому клубу "Тенерифе", будет выступать за сборную Азербайджана в отборочных матчах ЕВРО-2029.

    Отметим, что сборная Азербайджана сначала 27 ноября встретится на выезде с Северной Македонией, а через 3 дня в Баку сыграет с Люксембургом.

