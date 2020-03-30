​Баскетболист "Бостона" Смарт выздоровел после заражения коронавирусом

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" Маркус Смарт вылечился от коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.

20 марта пресс-служба команды подтвердила один случай заражения коронавирусом среди баскетболистов, однако имя игрока разглашать не стала. Сразу после этого защитник рассказал, что речь идет о нем.

"По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса, - написал Смарт в ночь на понедельник. - Спасибо всем за мысли и молитвы, я тоже буду поддерживать всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности".