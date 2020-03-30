Наверх

Баскетболист "Бостона" Смарт выздоровел после заражения коронавирусом

​Баскетболист "Бостона" Смарт выздоровел после заражения коронавирусом

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" Маркус Смарт вылечился от коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.

20 марта пресс-служба команды подтвердила один случай заражения коронавирусом среди баскетболистов, однако имя игрока разглашать не стала. Сразу после этого защитник рассказал, что речь идет о нем.

"По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса, - написал Смарт в ночь на понедельник. - Спасибо всем за мысли и молитвы, я тоже буду поддерживать всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!