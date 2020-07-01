"Барселона" уволила главного тренера

Светислав Пешич https://report.az/storage/news/b49bf91f64d9d4b384fd89f7d7d51b5f/d1ff4e77-64a2-4880-b79b-4f2f26a767ba_292.jpg

"Барселона" на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Светислава Пешича.

Как передает Report, в финальном матче чемпионата Испании по баскетболу "Барселона" уступила "Басконии" (67:69). Контракт Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом.

Пешич второй раз возглавил "Барселону" в феврале 2018 года. Привел команду к двум победам в Кубке Испании (2018, 2019), но ни разу не выиграл чемпионат и не выходил в "Финал четырех" Евролиги. За два этапа Пешича в клубе "Барселона" в 322 официальных матчах одержала 235 побед, выиграла Евролигу (2003), две лиги ACB (2003, 2004) и три Кубка Испании (2003, 2018, 2019).

Одним из кандидатов на замену Пешичу является главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс.