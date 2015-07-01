Баку может принять летнюю Универсиаду 2019 года

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Баку может стать кандидатом на проведение летней Универсиады 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Российского студенческого союза Олег Матыцин по итогам заседания исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Заседание исполкома FISU проходило в южнокорейском Кванджу с 30 июня по 1 июля. "На сегодняшний день в качестве потенциальных кандидатов на проведение Универсиады-2019 рассматриваются несколько стран, - отметил Матыцин. - Это Италия, Туркменистан и столица Азербайджана, Баку".

"Подчеркну, что на сегодняшний день никаких решений по кандидатуре не принято, - добавил он. - Официального подтверждения о желании принять Универсиаду-2019 от стран, которые я называл, нет. Ведутся переговоры".

По словам Матыцина, кандидаты на проведение летней Универсиады-2019 будут представлены на Генеральной ассамблее FISU, которая пройдет в ноябре.

Баку принимал первые Европейские игры с 12 по 28 июня. Летняя Универсиада-2015 пройдет в Кванджу с 4 по 14 июля.