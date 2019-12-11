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Азербайджанскую волейболистку могут депортировать из Польши

Азербайджанскую волейболистку могут депортировать из Польши

Выступающая в польском клубе "Радомка" волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова столкнулась с проблемой рабочей визы.

Как сообщает Report, об этом заявил I вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаик Гараев. 

По его словам, по этой причине 26-летнюю спортсменку хотят депортировать из Польши. 

В связи с вопросом Федерация волейбола Азербайджана обратилась с письмом в Министерство иностранных дел и Федерацию волейбола Польши. 

Отметим, что перешедшая этим летом в "Радомку" М.Азизова в прошлом сезоне носила форму польского клуба "Пила".

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