Азербайджанскую волейболистку могут депортировать из Польши

Выступающая в польском клубе "Радомка" волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова столкнулась с проблемой рабочей визы.

Как сообщает Report, об этом заявил I вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаик Гараев.

По его словам, по этой причине 26-летнюю спортсменку хотят депортировать из Польши.

В связи с вопросом Федерация волейбола Азербайджана обратилась с письмом в Министерство иностранных дел и Федерацию волейбола Польши.

Отметим, что перешедшая этим летом в "Радомку" М.Азизова в прошлом сезоне носила форму польского клуба "Пила".