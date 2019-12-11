Азербайджанскую волейболистку могут депортировать из Польши

Выступающая в польском клубе "Радомка" волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова столкнулась с проблемой рабочей визы.
Как сообщает Report, об этом заявил I вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаик Гараев.
По его словам, по этой причине 26-летнюю спортсменку хотят депортировать из Польши.
В связи с вопросом Федерация волейбола Азербайджана обратилась с письмом в Министерство иностранных дел и Федерацию волейбола Польши.
Отметим, что перешедшая этим летом в "Радомку" М.Азизова в прошлом сезоне носила форму польского клуба "Пила".
Elşən MəmmədovАвтор новости