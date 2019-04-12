Азербайджанские борчихи завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали - ОБНОВЛЕНО

Завершились выступления борчих в чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния).

Как передаёт Report, сегодня определились медалисты еще в пяти весовых категориях. Представители Азербайджана боролись за 1 золотую и 2 бронзовые медали.

В финале Элис Манолова (65 кг) победила Кристу Инче (Румыния) со счетом 6:4. Таким образом, Манолова завоевала первую золотую медаль для сборной Азербайджана.

В свою очередь, Алена Колесник (57 кг) и Татьяна Омельченко (62 кг) завоевали бронзовые медали. Колесник обыграла болгарку Христову со счетом 10:2, а Омельченко победила украинку Прокопевнюк со счетом 6:4.

В результате, сборная Азербайджана завоевала в целом 1 золотую и 3 бронзовые медали.

*** 20:15

Еще одна азербайджанская спортсменка - Алена Колесник стала бронзовой призершей чемпионата Европы в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, в дуэли за третье место спортсменка, ведущая борьбу в весовой категории 57 кг, обыграла болгарку Николову Христову.

Другая азербайджанская борчиха - Татьяна Омельченко (62 кг) будет бороться за бронзу вместе с украинкой Илоной Прокопевнюк.

В финале Элис Манолова (65 кг) попытается обыграть Кристу Инче (Румыния).

Отметим, что в первый день соревнований в женской борьбе Эмилия Гамбарова (59 кг) завоевала бронзовую медаль.