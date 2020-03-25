Азербайджан объявил о мерах по проведению Олимпиады в 2021 году

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана выступили с совместным заявлением.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что Азербайджан является одной из стран, которая в период независимости постоянно принимала активное участие в Олимпийских играх и, как следствие, занимала передовые позиции. Подготовка спортсменов к играм имеет важное значение и постоянно ведется по специальной программе.

С учетом вышеизложенного, в связи с проведением Игр в 2021 году (месяц пока неизвестен) будут осуществляться следующие мероприятия:

- подготовка в течение 1 года до старта игр на основе заранее разработанной системы;

- Систематическое продолжение программы контроля за тем, чтобы спортсмены, достигшие высшей ступени подготовки в 2020 году, оставались в форме до 2021 года;

- подготовка списка спортсменов, резервируемых федерациями;

- усиление работы с молодыми и перспективными спортсменами;

- продолжение учебно-тренировочных сборов в специальных условиях и под контролем после проведения предварительной проверки и тестирования здоровья спортсменов в период карантина.

Отметим, что премьер - министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху провести очередные Летние Олимпийские игры Токио 2020 в следующем 2021 году в связи с угрозой распространения коронавируса (Covid-19). МОК дал положительный ответ на обращение японской стороны.