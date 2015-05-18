​Азербайджанский тхэквондист стал чемпионом мира

18 мая, 2015 00:35

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанец Радик Исаев завоевал золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо в Челябинске в весовой категории до 87 кг, передает Report. Серебро досталось узбекскому тхэквондисту. Спортсмен сборной России Владислав Ларин и кубинец Рафаэль Кастилло стали бронзовыми призёрами чемпионата мира. Тхэквондо. Чемпионат мира. Челябинск. Россия Мужчины. Весовая категория до 87 кг 1. Радик Исаев (Азербайджан). 2. Джасур Байкузиев (Узбекистан). 3. Рафаэль Кастилло (Куба). 3. Владислав Ларин (Россия).