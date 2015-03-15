Азербайджанский спортсмен выиграл золото открытого Кубка Африки

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Член сборной Азербайджана по триатлону Ростислав Певцов одержал победу на открытом Кубке Африки, который прошел в египетской Хургаде.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, лидер сборной отменно проявил себя на втором международном старте сезона, выиграв золотую медаль. Примечательно, что Певцов выступал под первым стартовым номером, в соответствии с которым и финишировал.

На соревновании, которое носило рейтинговый характер, были задействованы практически весь основной состав сборной. Но если для Александра Яценко и Ксении Левковской турнир в Хургаде был первым в международном календаре, то Р.Певцов неделей ранее выступил на первом этапе Мировой серии триатлона в Абу-Даби, где занял двадцать пятое место. В Египте же спортсмен показал максимальный результат, опередив конкурентов из России, Чехии, Великобритании, Италии, Германии, Чехии и многих других стран. Помимо выигрыша золотой медали, Ростислав записав с свой актив рейтинговые очки в борьбе за попадание на Олимпиаду в Рио.

Вместе с тем, А.Яценко занял шестое место, а К.Левковская финишировала десятой. Исходя из результатов видно, что сборная набирает форму и наверняка прибавит на последующих стартах. Ведь и Р.Певцов, и А.Яценко и К.Левковская примут участие в Европейских Играх в Баку, к которым ведется планомерная подготовка. И в этом контексте победа Ростислава на Открытом Кубке Африки не может не радовать.