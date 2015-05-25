​Азербайджанские каратисты завоевали в Катаре 7 медалей

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В столице Катара Дохе завершился 4-й международный турнир по карате. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной федерации каратэ Азербайджана (НФЭА), азербайджанские каратисты завершили турнир с 7-ю медалями.

Отправившиеся на соревнования 8 участников первых Европейских игр Баку-2015 в 7 финальных встречах завоевали 7 медалей - 3 золотых и 4 серебряных.

Фирдовси Фарзалиев (-60 кг), Шахин Атамов (+84 кг) и Турал Балджанлы (ката) поднялись на самую высокую ступень пьедестала. Айхан Мамаев (-84 кг), Илаха Гасымова (-55 кг), Фарида Абиева и Адиля Гурбанова (ката) завоевали серебряные медали. В результате в общекомандном зачете азербайджанская команда заняла 1-е место.

Отметим, что национальная сборная после возвращения в Баку в полном составе отправится в Габалу на учебно-тренировочные сборы.