    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали медали на чемпионате мира в Загребе

    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали медали на чемпионате мира в Загребе

    В столице Хорватии Загребе продолжается чемпионат мира по вольной борьбе.

    Как передает Report, во второй соревновательный день определились первые медалисты.

    Нураддин Новрузов (61 кг) в утешительных поединках одержал уверенные победы над эквадорцем Джошуа Крамером (10:0) и украинцем Камилем Каримовым (12:2). В схватке за бронзовую медаль наш спортсмен не оставил шансов представителю КНДР Кум Киму, выиграв чисто на туше, и стал бронзовым призером чемпионата мира.

    Арсений Джиоев (86 кг) в утешительном поединке победил украинца Мухаммеда Алиева (7:2), а в борьбе за бронзу - француза Рахима Магомадова (7:0), завоевав третье место.

    В заключительной схватке дня Джорджи Мешвилдшвили (125 кг) встретился с иранцем Амиром Заре. Азербайджанский спортсмен уступил титулованному сопернику со счетом 0:5 и завоевал серебряную медаль.

    Во второй день также определились финалисты еще в четырех весовых категориях. Ислам Базарганов (57 кг) победил грузина Роберти Дингашвили (10:1), но в 1/8 финала уступил россиянину Мусе Мехтиханову (0:3).

    Туран Байрамов (74 кг) в 1/16 финала проиграл олимпийскому и чемпиону мира из России Заурбеку Сидакову - 1:5.

    Джебраил Гаджиев (79 кг) прошел в 1/8 финала благодаря неявке соперника из Сьерра-Леоне Альфреда Даниэла, затем победил словака Ахсарбека Гулаева (2:1), но в четвертьфинале уступил чемпиону Европы из Греции Георгиосу Кугиумцидису (0:8). Так как соперник вышел в финал, Джебраил завтра выступит в утешительных поединках.

    Осман Нурмагомедов (92 кг) в стартовой схватке минимально обыграл индийца Дипака Пунью (4:3). В четвертьфинале, ведя 2:0 в поединке с греческим олимпийским призером и трехкратным чемпионом Европы Дауреном Куруглиевым, получил победу из-за травмы соперника и вышел в полуфинал. Там он уступил американцу Трэнду Хидли (4:15). Завтра Нурмагомедов поборется за бронзовую медаль.

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatına üç medalla başlayıb

