Азербайджанская волейболистка: Нам было очень страшно

Подземные толчки длились долго. Нам было очень страшно.

Подземные толчки длились долго. Нам было очень страшно.

Как передает Report , об этом сказала волейболистка национальной команды Олена Харченко, выступающая за турецкий клуб "Демирспор".

"Землетрясение произошло утром около 04:17. Мы с мамой вышли из дома и пошли в ближайший парк.

Спустя некоторое время, вернулись домой, взяли кое-какие вещи. И снова ощутили толчки.

В настоящее время мы в зале. Я и мои товарищи по команде в порядке, но потерь много. Некоторые еще остались под обломками. Да поможет им Бог", - отметила Олена Харченко.

Отметим, что в результате сильного землетрясения в Турции число погибших достигло 1 651, а количество раненых достигло 11 119 человек. В результате стихийного бедствия было разрушено 3 471 здание.