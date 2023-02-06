Азербайджанская волейболистка: Нам было очень страшно

Подземные толчки длились долго. Нам было очень страшно.
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"Землетрясение произошло утром около 04:17. Мы с мамой вышли из дома и пошли в ближайший парк.
Спустя некоторое время, вернулись домой, взяли кое-какие вещи. И снова ощутили толчки.
В настоящее время мы в зале. Я и мои товарищи по команде в порядке, но потерь много. Некоторые еще остались под обломками. Да поможет им Бог", - отметила Олена Харченко.
Отметим, что в результате сильного землетрясения в Турции число погибших достигло 1 651, а количество раненых достигло 11 119 человек. В результате стихийного бедствия было разрушено 3 471 здание.