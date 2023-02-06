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Азербайджанская волейболистка: Нам было очень страшно

Азербайджанская волейболистка: Нам было очень страшно Подземные толчки длились долго. Нам было очень страшно.
Командные
6 февраля 2023 г. 23:09
Азербайджанская волейболистка: Нам было очень страшно

Подземные толчки длились долго. Нам было очень страшно.

Как передает Report, об этом сказала волейболистка национальной команды Олена Харченко, выступающая за турецкий клуб "Демирспор".

"Землетрясение произошло утром около 04:17. Мы с мамой вышли из дома и пошли в ближайший парк.

Спустя некоторое время, вернулись домой, взяли кое-какие вещи. И снова ощутили толчки.

В настоящее время мы в зале. Я и мои товарищи по команде в порядке, но потерь много. Некоторые еще остались под обломками. Да поможет им Бог", - отметила Олена Харченко.

Отметим, что в результате сильного землетрясения в Турции число погибших достигло 1 651, а количество раненых достигло 11 119 человек. В результате стихийного бедствия было разрушено 3 471 здание.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin voleybolçusu: “Zəlzələ uzun müddət davam etdi, çox qorxduq”

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