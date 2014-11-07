Азербайджан на чемпионате мира представит 16-летний тяжелоатлет

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 8 ноября в Алмате (Казахстан) стартует чемпионат мира по тяжелой атлетике. Как сообщает Report, на соревнованиях по выдаче лицензии на летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, Азербайджан представят семь тяжелоатлетов, четверо из которых женщины, трое - мужчины.

Для участия в соревнованиях тренерский состав национальной команды выбрал Боянку Костову (1993) и Гюльчин Ализаде (1997) в весовой категории до 53 кг, и Анастасию Ибрагимли (1993) и Эльнуру Аббасову (1997) в весовой категории до 63 кг. Мужчин в весовой категории до 56 кг будет представлять Эльмар Алиев, в весовой категории до 62 кг - Рустам Иманзаде (1998) и в весовой категории до 105 кг - Дадаш Дадашбейли (1996).

Спортсмены были подготовлены к чемпионату мира под руководством команды тренеров - Томаша Фехера, Низами Пашаева и Хафиза Сулейманова. Соревнования завершатся 16 ноября.

Отметим, что согласно установленным правилам, путевки на олимпиаду будут раздаваться в зависимости от занимаемых спортсменами мест на чемпионатах мира, которые пройдут в этом и следующем году.