Установлены премии для медалистов II юношеских летних Олимпийских игр

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об установлении премий для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие достижения на II юношеских летних Олимпийских играх в городе Нанкин Китайской Народной Республики".

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением каждому спортсмену, занявшему первое место, будет выплачено 50 тыс. манатов, его тренеру - 25 тыс. манатов, каждому спортсмену, занявшему второе место - 30 тыс. манатов, его тренеру - 15 тыс. манатов, каждому спортсмену, занявшему третье место - 20 тыс. манатов, его тренеру - 10 тыс. манатов.

Исполнение данного распоряжения возложено на Кабинет министров Азербайджанской республики.