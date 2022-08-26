Зампред Госкомитета: Мне было 10 лет, когда мы покинули Забух, теперь моему сыну 10

“Мы ждали этого 30 лет. Теперь наша мечта стала явью. Я благодарен Всевышнему за этот день".

“Мы ждали этого 30 лет. Теперь наша мечта стала явью. Я благодарен Всевышнему за этот день".

Об этом в беседе с Report сообщил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана, уроженец Забуха Гюндюз Исмаилов.

“Некоторых лачынцев уже нет с нами, они ушли в мир иной с тоской по родным землям. Но, поверьте, есть еще кому вернуться в Лачын, Забух, Сус, нас достаточно, и мы с нетерпением ждем возвращения в родные края. Да здравствует наше государство, наша армия. Да упокоит Аллах души наших шехидов и воздаст здоровьем нашим ветеранам. Ведь мы победили благодаря им и нашей успешной дипломатии".

Г.Исмаилов также обратил внимание на один интересный момент: “Мне было 10 лет, когда мы покинули родное село. С тех пор прошло 30 лет. Сейчас мне 40, а моему сыну 10 лет. И теперь мой 10-летний сын вместе со мной вернется в Лачын. Случайность ли это или предопределенность, Всевышнему лучше знать. Но сегодняшний день для нас - особый".

Сегодня президент Ильхам Алиев на своей странице в Twitter поделился публикацией о возвращении 26 августа азербайджанцев в город Лачын, размещении Азербайджанской армии в городе Лачыне, взятии под контроль сел Забух и Сус. Он поздравил с этим событием всех жителей Лачына и азербайджанский народ.

В городе Лачын был поднят Государственный флаг Азербайджана.