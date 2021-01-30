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Замминистра обороны Турции: И впредь будем солидарны с нашими азербайджанскими братьями

Замминистра обороны Турции: И впредь будем солидарны с нашими азербайджанскими братьями "Надеемся, что этот центр внесет свой вклад в стабильность региона"
Карабах
30 января 2021 г. 14:40
Замминистра обороны Турции: И впредь будем солидарны с нашими азербайджанскими братьями

"Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству отношения взаимного доверия и дружбы между Турцией, Россией и Азербайджаном будут укрепляться, также это внесет свой вклад в налаживание добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу на открытии совместного турецко-российского Центра мониторинга.

"Мы и впредь будем солидарны с нашими азербайджанскими братьями. Мы надеемся, что этот центр внесет свой вклад в стабильность региона, и этот процесс будет завершен без проблем”, - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Deputy Defense Minister: Turkey will stand in solidarity with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə müdafiə nazirinin müavini: "Bundan sonra da azərbaycanlı qardaşlarımızla həmrəy olacağıq"

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