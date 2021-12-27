Замглавы МИД России: Платформа 3+3 функционирует как прагматичный формат

Региональная консультативная платформа "3+3" функционирует как прагматичный, неполитизированный формат, направленный на сближение стран Южного Кавказа и их соседей.

Региональная консультативная платформа "3+3" функционирует как прагматичный, неполитизированный формат, направленный на сближение стран Южного Кавказа и их соседей.

Как передает Report, об этом в интервью Sputnik заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Акцент в нашей совместной работе делаем на вопросах, представляющих общий интерес и работающих на укрепление мер доверия: развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами. Прошедшее в Москве 10 декабря этого года первое заседание "3+3" показало, что участники заинтересованы не только в поддержании конструктивного диалога, но и в налаживании практического взаимодействия", - сказал он, отметив, что несмотря на очевидную выгоду от участия в работе платформы, Тбилиси не направил своих представителей на первую встречу.

По его словам, все участники выразили заинтересованность в подключении Грузии и сошлись в том, что "дверь" для этой страны остается открытой.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира - в виде "тройки".