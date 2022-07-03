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Замгенсека ОТГ: Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира

Замгенсека ОТГ: Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира "Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира".
Карабах
3 июля 2022 г. 15:18
Замгенсека ОТГ: Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира

"Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира".

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель генерального секретаря Организации Тюркских Государств (ОТГ) Гисмят Гёзялов в рамках участия во внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран в Шуше.

"Как известно, Шуша обьявлена культурной столицей тюркского мира 2023 года, в связи с чем проводится плановая работа. В рамках Организации Тюркских Государств уже функционирует координационный совет. Он вместе с такими братскими организациями, как ТЮРК ПА, Тюркская академия, Международный фонд Тюрского развития готовит план мероприятий, которые будут осуществлены в Шуше в 2023 году".

Напомним, что 31 марта 2022 года в турецкой Бурсе на внеочередном заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Шуша была объявлена столицей тюрского мира на 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке TDT baş katibinin müavini: "Şuşa təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasının mədəniyyət beşiyidir"

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