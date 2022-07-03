Замгенсека ОТГ: Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира

Замгенсека ОТГ: Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира

"Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира".

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