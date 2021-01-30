МО: Уверены, что в центре сложатся дружеские отношения между турецкими и российскими коллегами

"Деятельность совместного турецко-российского Центра мониторинга будет способствовать установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе"

Деятельность совместного турецко-российского Центра мониторинга будет способствовать установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на церемонии открытия совместного турецко-российского Центра мониторинга, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района.

“Мы уверены, что в центре между нашими турецкими и российскими коллегами сложатся дружеские и рабочие отношения”, - сказал З.Гасанов.