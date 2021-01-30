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МО: Уверены, что в центре сложатся дружеские отношения между турецкими и российскими коллегами

МО: Уверены, что в центре сложатся дружеские отношения между турецкими и российскими коллегами "Деятельность совместного турецко-российского Центра мониторинга будет способствовать установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе"
Карабах
30 января 2021 г. 14:19
МО: Уверены, что в центре сложатся дружеские отношения между турецкими и российскими коллегами

Деятельность совместного турецко-российского Центра мониторинга будет способствовать установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на церемонии открытия совместного турецко-российского Центра мониторинга, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района.

“Мы уверены, что в центре между нашими турецкими и российскими коллегами сложатся дружеские и рабочие отношения”, - сказал З.Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Əminik ki, Mərkəzdə türk və rus həmkarlarımız arasında dost və işçi münasibətləri yaranacaq”

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