За день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 95 автомобилей миротворцев и МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения 95 автомобилей.

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения 95 автомобилей.

Как сообщает сотрудник Report, в течение дня беспрепятственно проехал 81 автомобиль, принадлежащий российским миротворцам.

Кроме того, также созданы условия для проезда семи автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Это в лишний раз доказывает, что участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 53-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.