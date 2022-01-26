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Посол: Встречи общественности помогут нормализации отношений Баку и Еревана

Посол: Встречи общественности помогут нормализации отношений Баку и Еревана Встреча представителей азербайджанской и армянской общественности была поддержана сторонами для того, чтобы начать процесс налаживания отношений между странами.
Карабах
26 января 2022 г. 12:12
Посол: Встречи общественности помогут нормализации отношений Баку и Еревана
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Встреча представителей азербайджанской и армянской общественности была поддержана сторонами для того, чтобы начать процесс налаживания отношений между странами.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

" В декабре удалось собрать общественных деятелей двух стран. Говорилось о продолжении контактов в 2022 году, хотя пока даты не известны. Сам процесс сложный, однако он запущен", - заявил посол.

По его словам, работа трехсторонней рабочей группы также окажет положительно влияние на общественность.

23 и 24 декабря 2021 года в Москве состоялась первая после завершения 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Участники встречи обсуждали меры по смягчению напряженности в отношениях между двумя народами, договорились о продолжении подобного контакта в начале 2022 года.

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Версия на английском языке Ambassador: Meeting between communities to help improve Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İctimaiyyət nümayəndələrinin görüşləri rəsmi Bakı və İrəvan münasibətlərinin normallaşmasına töhfə verəcək”

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